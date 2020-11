Madre morta in casa da un anno, per continuare a prendere la pensione

Como - Un uomo di 59 anni ha deciso di continuato ad incassare la pensione della madre - Luisa Tettamanti, 82 anni - morta da più di un anno, nascondendo il decesso della donna, passato completamente inosservato visto che il figlio era l’unico affetto rimastole al mondo finché era ancora in vita. Il 59enne ha lasciato per oltre 12 mesi il corpo sul letto, ormai in avanzato stato di decomposizione, avvolto solo da una coperta. Finché lo scorso giugno - come riporta l’edizione odierna de Il Giorno - un lontano parente ha scoperto il cadavere nella camera, senza segni di violenza che potessero far pensare a un omicidio, avvertendo le forze dell’ordine. Il figlio è stato accusato dalla Procura di occultamento di cadavere e dell’indebito percepimento di almeno 16mila euro di pensione, che ha continuato a intascare.