Madre salva il figlio dalle onde e annega

Rosignano Marittimo, Li - Dramma alle spiagge bianche di Vada ieri pomeriggio: una turista tedesca di 52 anni, Maria Clara Shermer, è morta annegata dopo essersi tuffata in mare per soccorrere il figlio 17enne, trascinato via dalla corrente. Anche il marito si è buttato in acqua, ma senza riuscire a raggiungere nè la moglie nè il figlio: solo l’intervento provvidenziale di alcuni bagnini ha permesso di riportare a riva vivi il ragazzo e il padre; la donna, invece, è stata recuperata priva di coscienza.

Trascinata sulla battiglia, ogni tentativo di rianimala da parte del 118 - accorso nel frattempo in spiaggia con 3 ambulanze e un elisoccorso - si è rivelato purtroppo inutile. La Capitaneria di Porto di Livorno, giunta anch'essa sul posto con una motovedetta, ha dichiarato che "il tratto di mare dove la vittima è annegata è caratterizzato da correnti che possono risultare molto pericolose in certe condizioni e per nuotatori non esperti", ribadendo ai bagnanti a usare sempre la massima prudenza perché in caso di difficoltà in acqua, "la situazione può diventare drammatica sia per chi invoca aiuto, sia per chi ne tenta il salvataggio come è accaduto".

Al lido è arrivato pure il sindaco di Rosignano, Daniele Donati: "Questa famiglia era arrivata lunedì per trascorrere un periodo di vacanza sul nostro litorale – ha detto –, è una tragedia terribile". Si tratta della seconda sciagura del genere di cui si ha notizia in 24 ore: sempre ieri, ma in Campania, il gestore di uno stabilimento è morto in circostanze analoghe, dopo aver salvato la vita a due bambini.