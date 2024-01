Madre uccide la figlia 44enne e confessa il delitto: “L’ho strangolata"

Palermo - È successo ieri sera. Una donna ha strangolato la figlia quarantenne a Palermo. Secondo quanto si apprende, la vittima soffriva di depressione. È accaduto in via del Visone. La donna, che avrebbe chiamato i soccorsi, avrebbe confessato il delitto alla Polizia. La vittima si chiamava Maria Cirafici. Sarebbe stata lei stessa a chiamare i socorsi dopo il delitto. “Venite, ho strangolato mia figlia”: con queste parole la 70enne palermitana che ha ucciso la figlia 44 enne in serata ha avvertito le forze dell’ordine. La donna ha chiamato il numero di emergenza che ha poi avvertito la polizia e il 118. All’arrivo dei soccorsi la figlia era già morta. L’anziana viene sentita dagli agenti della Mobile. Avrebbe raccontato di essere da tempo sotto pressione perchè la vittima soffriva di depressione.