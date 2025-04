Maestra porta alunni sulla riva del fiume e trova il cadavere di una donna

Chiavari, Genova - Una maestra che stava accompagnando i suoi alunni in gita per studiare la fauna del parco fluviale dell'Entella ha scoperto il cadavere di una donna nel greto del fiume. È successo venerdì mattina nei pressi di Caperana a Chiavari. Sul posto sono intervenuti il 118 e le forze dell'ordine, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Da un primo esame visivo si tratta di una donna di circa 40-45 anni, di origini asiatica che non è ancora stata identificata. Al momento non è possibile stabilire la causa del decesso.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio e la pm Arianna Ciavattini ha disposto l'autopsia che verrà eseguita lunedì. La donna non aveva documenti con sé. Il medico legale non ha trovato segni esterni di violenza o escoriazioni. Non si esclude alcuna ipotesi.