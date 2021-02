Mafia a Catania: si sveglia con la “mala”, spara al gatto e posta il VIDEO

Catania - “Quando di giorno ti svegli con la ‘mala’ i gatti cominciano a cascare: questo è un segno, davanti la mia porta ‘bordello’ non ne voglio”. L’uomo sfoggia il suo arsenale, poi impugna un fucile con binocolo inquadrando il gatto ucciso davanti casa perché i miagolii lo disturbavano. L’agghiacciante video, diffuso dalla Dda etnea e tagliato delle parti piu' raccapriccianti, riassume in pochi secondi la brutalità e la capacità di armi di precisione del clan mafioso “Cappello-Bonaccorsi”, decapitato all’alba in una maxi retata della reparto mobile. Le perquisizioni eseguite hanno consentito il rinvenimento di una autentica santabarbara a disposizione del gruppo, oltre che ingenti quantità di stupefacente e denaro in contante, frutto delle attività criminali.