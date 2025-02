Mafia, il maxi blitz dei carabinieri: i nomi dei 183 arrestati

Palermo - Sono in tutto 183 le persone arrestate, di cui 33 già detenute. La lista delle accuse è lunghissima: associazione a delinquere di stampo mafioso, tentato omicidio, estorsioni aggravate, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, favoreggiamento personale, reati in materia di armi, contro il patrimonio e contro la persona, esercizio abusivo del gioco d'azzardo. Quattro i mandamenti cittadini smantellati: Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso Natale-San Lorenzo e Santa Maria di Gesù. Ma gli arresti sono stati anche in provincia tra Bagheria, Carini, Cinisi e Terrasini. I nomi degli arrestati:

Tommaso Natale-San Lorenzo

Domenico Serio, 20/6/1976

Nunzio Serio, 5/8/1977

Francesco Stagno, 17/7/1986

Francesco Iraci, 27/02/1990

Francesco Militano, 14/3/1988

Mario Ferrazzano, 12/1171985

Salvatore Serio, 7/5/1980

Filippo Raneri, 10/11/1986

Pietro Capraro, nato ad Agrigento, 27/11/1985

Gabriele Minio, nato ad Agrigento, 4/12/1988

Gaetano Licata, nato a Santa Maria Capua a Vetere, 22/11/1983

Emanuele Cosentino, nato a Palmi, 11/3/1986

Guglielmo Rubino, 12/2/1977

Salvatore Varsalona, 23/8/1967

Antonino De Luca, 12/1/1970

Gianluca Spanu, 21/10/1987

Francesco Scarpisi, 20/11/1980

Salvatore Randazzo, 30/10/1967

Leandro Cangemi, 11/10/1991

Giuseppe Battaglia, 12/7/1972

Amedeo Romeo, 16/7/1976

Rosario Gennaro, 6/12/1965

Salvatore Ruvolo, 3/2/1985

Giovanni Salvatore Cusimano, 26/5/1949

Gennaro Riccobono, 18/6/1961

Giuseppe Lo Coco, nato a Santa Flavia, 6/12/1967

Antonino Mazza, 27/5/1973

Paolo Lo Iacono, 19/1/1967

Domenico Ciaramitaro, 15/6/1974

Mariano Lo Iacono, 22/4/1990

Tommaso Spataro, 20/2/1993

Massimiliano Vattiato, 10/7/1974

Salvatore Finocchio, detto "Totò", 28/9/1980

Salvatore Lombardo, 6/10/1985

Khemais Lausgi, detto "Gabriele Alì", 3/8/1988

Santa Maria di Gesù

Guglielmo Rubino, nato a Palermo il 12/2/1977

Giuseppe Aliotta, nato a Palermo il 19/3/1983

Mario Mirko Brancato, nato a Palermo il 24/10/1988

Pasquale Di Mariano, nato a Palermo il 27/8/1991

Antonino La Mattina, nato a Palermo 29/10/1992

Francesco Pedalino, nato a Palermo il 7/4/1978

Gabriele Pedalino, nato a Palermo l’1/11/1996

Concetta Profeta, nato a Palermo il 28/7/1978

Girolamo Rao, nato a Palermo, il 23/6/1997

Vincenzo Rao, nato a Palermo l’11/1/1992

Salvatore Ribaudo, nato a Palermo il 20/7/1961

Salvatore Ribaudo, nato a Palermo il 20/4/1972

Guido Riccardi, nato a Palermo il 16/6/1985

Rosolino Rizzo, nato a Palermo il 7/1/2001

Pietro Rubino, nato a Palermo il 18/10/1981

Antonio Scarantino, nato a Milano il 7/11/1976

Alessandro Scelta, nato a Palermo il 22/2/1995

Vincenzo Toscano, nato a Palermo l’1/11/1987

Obbligo di dimora per

G. F., nato a Palermo il 23/3/2006

A. M., nato a Palermo il 20/10/1987

Bagheria

Giuseppe Scaduto, nato a Bagheria il 31/7/1946

Gioacchino Mineo, nato a Bagheria il 30/7/1952

Giuseppe Di Fiore, bato a Bagheria il25/6/1949

Antonino Gagliardo, nato a Palermo il 23/1/1959

Dario Migliorisi, nato a Palermo il 7/8/1974

Giacinto Tutino, nato a Bagheria il 13/7/1955

Atanasio Alcamo, nato a Palermo il 6/8/1976

Antonio Maria Cannella, nato a Palermo il 14/6/1978

Alessandro Comparetto, nato a Palermo il 23/10/1975

Gaetano Russo, nato a Palermo il 28/3/1980

Salvatore Lauricella, nato a Palermo il 28/9/1976

Giuseppe Romeo, nato a Palermo il 28/3/1980

Nicolò Cirrito, nato a Villabate, il 22/11/1965

Ai domiciliari:

Giovanni Rosario D’Azzò, nato a Bagheria, il 30/1/1948

Daniele La Rosa, nato a Palermo l’1/5/1975

Giacinto Di Piazza, nato a Bagheria, il 12/3/1949

Salvatore Cinà, nato a Palermo il 28/2/1952

Agostino Testa, nato a Bagheria, il 14/2/1953

Giuseppe Lo Duca, nato a Carini il 23/11/1972

Salvatore Prano, nato a Carini il 22/8/1966

Mirko Lo Iacono, nato a Palermo il 12/2/1996

Giuseppe Basile, nato a Palermo 14/6/1995

Stefano Angelo Randazzo, nato a Palermo il 4/1/1999

Gioacchino Riella, nato a Palermo il 2/3/1972

Andrea Giambanco, nato a Carini il 28/4/1965

Alfonso Zinna, nato a Palermo il 15/2/1998

Giuseppe Cosenza, nato a Palermo il 6/1/1975

Vito Cardinale, nato a Carini il 4/11/1983

Gianfranco Grigoli, nato a Carini il 12/7/1973

Giuseppe Caruso, nato a Carini l’1/1/1976

Alessio Steri, nato a Palermo il 31/5/1997

Guido Massaro, nato a Palermo il 9/3/1992

Gianfilippo Libonati, nato a Carini il 19/11/1978

Vincenza Dragotta, nata a Palermo il 16/5/1981

Vincenzo Guccione, nato a Palermo il 29/3/2003

Mirko Bevilacqua, nato a Palermo l’11/8/2000

Angelo Barone, nato a Carini il 15/10/1984

Roberto Barone, nato a Palermo il 26/6/1963

Luca Lentini, nato a Carini il 10/5/1984

Salvatore Cataldo nato a Carini il 2/1/1949

Umberto Ferrigno, nato a Palermo il 19/7/1966

Giuseppe Stanzione, nato a Palermo il 21/1/1958

Giovanni Romano, nato a Palermo il 29/1/1986

Giuseppe Pisciotta, nato a Palermo il 20/1/1988

Emanuele Bommarito, nato a Carini il 27/12/1980

Alfonso D’Anna, nato a Terrasini il 28/5/1956

Salvatore D’Anna, nato a Terrasini il 17/7/1960

Davide Minore, nato a Palermo il 16/4/1980

Giuseppe Valtellina, nato a Carini il 3/9/1978

Salvatore Minore, nato a Palermo il 26/8/1984

Benedetto Bacchi, nato a Palermo il 3/9/1972

Porta Nuova

Alessandro Adamo 14/06/1992

Giuseppe Auteri 25/03/1975

Salvatore Bagnasco 20/06/1959

Francesco Battaglia 04/03/1984

Carmelo Bellomonte 30/07/1999

Fortunato Bonura, detto "Zu Peppe", 11/03/1959

Carmelo Caccamese 19/07/1979

Giuseppe Campisi 08/07/1997

Salvatore Carista 10/01/1998

Andriy Carollo 19/09/2001

Giovanni Castello, nato a Torino, 02/06/1975

Francesco Cataldo 26/06/1992

Giovanni Chiarello 03/06/1999

Chistian Cinà 13/01/1988

Stefano Comandé 15/04/1986

Angelo Costa 10/07/1993

Federico Mirko D'Alessandro 26/11/1989

Salvatore D'Amico 21/01/1979

Giuseppe D'Angelo 28/07/1994

Carmelo De Luca 04/08/1992

Pietro Di Blasi 01/12/1972

Pietro Di Blasi 26/05/1988

Umberto Di Cara 15/07/1985

Vincenzo Mohamed Di Cristina 01/12/2000

Giuseppe Di Maio, detto "bloccato", 11/05/1985

Cristian D'India 07/03/2001

Lillo Fanara 02/10/1993

Angelo Fernandez 12/08/2005

Gaetano Fernandez 25/09/2002

Cosimo Filippone 23/07/1996

Nunzio La Torre 26/09/1986

Calogero Lo Presti 13/12/1952

Tommaso Lo Presti, detto "il pacchione", 22/10/1975

Tommaso Lo Presti, detto "il lungo", 6/10/1964

Agostino Lupo 25/08/1980

Vincenzo Madonia, detto "Vincent", 27/03/2000

Filippo Maniscalco 04/08/1993

Filippo Marino, 12/06/1968

Giovan Battista Marino 08/04/1973

Leonardo Marino 21/12/1989

Gaspare Martines, 5/12/1964

Giuseppe Minnella, 02/07/1995

Carlo Pellitteri, 30/11/1988

Pietro Pozzi, alias Piero, 13/01/1964

Roberta Presti, 11/04/1986

Francesco Paolo Putano. 24/03/1975

Jessica Santoro, 9/08/1991

Daniele Segreto, 30/06/1992

Nunzio Selvaggio, 25/05/1997

Vincenzo Selvaggio, 29/10/1990

Antonino Seranella, inteso “Tonino”, 31/07/1976

Antonio Sorrentino, 28/06/1967

Francesco Spadaro, inteso “Francolino”, 16/10/1962

Luigi Verdone, 20/9//1992

Francesco Paolo Viviano, inteso “Cì”, 07/07/1993

Francesco Zappulla, 13/01/1989