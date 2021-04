Maiali ormai pronti per i prosciutti: “Come fai a non amare Siracusa” VIDEO

Siracusa – Prosegue quella che è diventata ormai una rubrica sulla situazione faunistica di Siracusa, su cui si potrebbe raccogliere un dossier da inviare al Wwf: esilarante il commento di questo residente alla vista dell’ennesimo branco di suini in città, sempre più ben pasciuti e ormai pronti per farne braciole e salsicce. “Siracusa città d'arte - scrive su Facebook l’utente Sebastiano Di Natale, a corredo delle immagini - e patrimonio indiscusso di un sindaco unico al mondo che non cura i sui cittadini. Ma i maiali, al centro delle rotatorie”.