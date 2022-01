Malore con sigaretta accesa, muore carbonizzata

Niscemi, Cl - Si chiamava Francesca Baglio, conosciuta da tutti come Franca (foto), la 72enne morta carbonizzata la scorsa settimana nel piccolo paese bergamasco di Albino. La donna, vedova, era originaria di Niscemi in provincia di Caltanissetta, ma da 50 anni si era trasferita in Lombardia, dove si era sposata e aveva messo su famiglia. La tragedia è avvenuta lo scorso 5 gennaio, ma dinamica e generalità della vittima sono state rese note solo oggi.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Franca ha accusato un malore mentre stava fumando mentre era sola nell'appartamento in cui viveva con uno dei figli. La sigaretta abbandonata accesa avrebbe innescato l'incendio, che le è costato la vita: nel rogo sono bruciati i vestiti dell'anziana, deceduta poi a causa delle ustioni. A dare l'allarme è stata una delle sorelle, che abita al piano superiore della stessa palazzina e aveva sentito un acre odore di fumo: quando i pompieri sono entrati nell'appartamento riuscendo a domare le fiamme, ma per Franca era già tardi.