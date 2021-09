Malore in mare, in vacanza col marito annega all’Isola delle Femmine

Capaci - Maria Grazia Valstagni, una 61enne residente a Bolzano, è morta stamattina nel mare di Isola delle Femmine, dov’era in vacanza. La donna mentre era in acqua ha accusato un malore. E’ stata soccorsa dal marito, che l’ha trascinata sulla battigia della spiaggia libera, nei pressi del lido Sirenetta, dove stavano facendo il bagno. Sul posto sono intervenuti medici del 118, ma era già troppo tardi. La coppia alloggiava al vicino Hotel Saracen.

L'ennesimo annegamento di un'estate maledetta in Sicilia. L’ultimo lo scorso 19 settembre a Caucana, sul litorale di Santa Croce Camerina. in provincia di Ragusa. I bagnanti sulla spiaggia avevano visto l’uomo in difficoltà. Il personale del Circolo Velico raggiunse l'uomo in difficoltà col gommone, trasportandolo a riva, ma anche in questo caso ogni soccorso si rivelò inutile.