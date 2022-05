Malore mentre corre, addio al ristoratore Nunzio Ganci

Palermo - Tra un mese avrebbe compiuto 58 anni, la corsa era la sua passione, tanto che era conosciutissimo nel mondo del running palermitano. Proprio facendo jogging, stamattina, è morto per un malore Nunzio Ganci (foto), proprietario del noto ristorante di via Amari "La Posada".

E' successo in viale del Fante, punto di ritrovo di centinaia di sportivi che da lì si allenano al parco della Favorita: verso le 9 del mattino, durante il solito training quotidiano, Ganci s'è improvvisamente accasciato a terra davanti a una decina di passanti e non si è più ripreso. Negli scorsi mesi Ganci aveva perso il padre, Tommaso, tra i pionieri del running a Palermo: insieme condividevano la grande passione per la corsa.