Malore mentre fa il bagno con il figlio, inutile ogni soccorso

Palermo - Tragedia stamani sulla spiaggia libera dell’Isola delle Femmine: un 61enne, Giuseppe Machì, è deceduto dopo essersi sentito male mentre faceva il bagno con il figlio. Poco dopo essere entrati in acqua, i due hanno iniziato a sbracciarsi per richiamare l’attenzione dei bagnanti sul bagnasciuga: questi si sono tuffati in mare riportando a riva anche il figlio, in difficoltà per soccorrere il padre. L’uomo aveva ormai perso conoscenza e ogni tentativo di rianimazione, prima dei bagnini del lido Maracaibo e poi da parte dei sanitari del 118, si è rivelato inutile. Il caso indagano i carabinieri, per capire le origini del malore improvviso.