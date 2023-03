Malore sul volo Palermo-Bergamo: atterraggio d’emergenza

Palermo - Si è sentito male durante un volo Ryanair che da Palermo avrebbe dovuto portarlo all’aeroporto bergamasco di Orio al Serio. Il passeggero del velivolo, un uomo con problemi cardiaci, ha accusato il malore un’ora dopo il decollo dallo scalo siciliano Falcone Borsellino, costringendo il comandante a un fuoriprogramma.

Il personale di bordo si è reso conto che non c’era tempo da perdere. Raggiungere la destinazione finale del volo sarebbe stato troppo rischioso, il comandante ha quindi chiesto e ottenuto l’autorizzazione per effettuare un atterraggio d’emergenza nell’aeroporto in quel momento risultato più vicino, quello di Pescara.

Allertati i soccorsi, il volo Ryanair è così atterrato sulla pista della città abruzzese, dove ad attenderlo c'era un’ambulanza medicalizzata del 118 che ha trasportato il passeggero all'ospedale cittadino di Santo Spirito, dove l’uomo è stato ricoverato per i necessari accertamenti medici.