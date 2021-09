Maltempo a Catania: 18 voli dirottati, anche a Comiso

Comiso - Voli dirottati anche a Comiso. Maltempo sull’aeroporto di Catania che è rimasto chiuso dalle 14 alle 17,30 costringendo 18 aerei diretti a Catania a cambiare aeroporto d’arrivo. Forti ritardi - fino a cinque ore - nei voli in partenza da Fontanarossa e pesanti disagi per i passeggeri coinvolti.

A Palermo sono atterrati i voli provenienti da Linate, Malpensa, Venezia, Bergamo e Napoli di Wizz Air, Ryanair, Volotea, EasyJet. Gli Alitalia da Linate e Fiumicino e il volo da Trieste sono arrivati a Comiso mentre due voli da Sofia e Copenhagen sono stati deviati a Malta. I Wizz Air da Bologna si è fermato a Fiumicino mentre il Klm da Amsterdam a Napoli e l’easyJet da Berlino a Napoli. A Trapani sono stati deviati i voli da Napoli e Katowice mentre il volo Eurowings da Dusseldorf è addirittura fnito a Larnaca nell’isola di Cipro.

I voli in partenza dallo scalo di Catania stanno accumulando forti ritardi, alcuni previsti per metà pomeriggio sono stati riprogrammati in tarda serata anche con più di cinque ore di ritardo. In alcuni casi i passeggeri degli aerei dirottati sono rimasti a bordo per più di un’ora in attesa di riprendere il viaggio verso Catania ma non tutti gli aerei sono potuti ripartire.