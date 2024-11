Maltempo a Catania, il camioncino della frutta spazzato via dalla corrente. VIDEO

Riposto, Catania - Fiumi d'acqua hannotrascinato auto e barche in mare. Nella fascia ionica del catanese è ora della conta dei danni. Auto trascinate dalla violenza della corrente dell’acqua finire nel mare di Torre Archirafi, una barchetta galleggia e scorre mezzo metro sopra l’asfalto lungo le strade: surreale ma vero.

Per non parlare delle scene apocalittiche provenienti dall’autostrada Catania-Messina. Automobilisti in balia degli allagamenti delle carreggiate. Con le auto rimaste in panne. Con le richieste di aiuto e soccorso. Ostaggi della A18. In 12 ore sono caduti 500 millimetri d’acqua, hanno spiegato ieri dal dipartimento della Protezione civile siciliana. Evidenziando poi come “gli ingenti danni a Torre Archirafi” sono stati causati “dall’esondazione dei torrenti Babbo e Archi, pesantemente cementificati a valle”.

IL VIDEO di un camioncino della frutta travolto dal fiume esondato: