Maltempo a Catania, il fiume d'acqua solleva un'auto alla pescheria

Catania - Pochi minuti di pioggia, di forte intensità, hanno trasformare le strade di Catania in fiumi d’acqua.

Stamattina a Catania, a causa della forte pioggia caduta già dalla scorsa notte, è accaduto di tutto e per fortuna senza morti e feriti. La via Etnea, principale arteria stradale del centro storico, è diventata un fiume in piena su cui hanno finito per galleggiare una moto, delle transenne e un uomo. E’ accaduto infatti che all’altezza della Rinascente un signore sia stato trascinato dall’acqua, pare si tratterebbe del motociclista che si è visto portare via dalla pioggia anche la moto. L’uomo è stato soccorso da una donna, forse una commessa, che ha “guadato” il copioso torrente che si è formato in via Etnea e, trascinandolo, lo ha messo al sicuro all’interno di un negozio (un’altra commessa è poi arrivata in loro aiuto).

Altra situazione critica in zona Pescheria dove il maltempo ha messo sottosopra banchi del pesce, ombrelloni e persino un’auto. Il mezzo è stato infatti trovato, e filmato, sollevato da terra e quasi infilzato, al centro, da uno dei paletti installati per delimitare gli Archi della Marina. Sarebbe stata la forza dello scorrere della pioggia a spostare l’auto, parcheggiata lì vicino, fino a sotto gli Archi danneggiandola poi in quel modo.