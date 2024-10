Maltempo a Catania, uomo rischia di annegare in via Etnea, VIDEO

Catania - Via Etnea come un fiume in piena per via delle piogge che si stanno abbattendo sulla provincia ed il Sicilia. È diventato virale il video, impressionante, di una donna che salva un uomo caduto dal suo scooter. Le immagini lo mostrano mentre viene trascinato dall’acqua in piena che scorre per tutta la strada che si è trasformata in un canalone. Il VIDEO: