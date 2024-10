Maltempo a Ragusa, negozi allagati in via Roma

Ragusa - Primi danni dovuti al maltempo. In via Roma a Ragusa si sono allagati alcuni negozi. Sul posto i vigili del fuoco che stanno cercando di definire la situazione. Altri problemi lungo la parte di via Sant’Anna che fa ad angolo con la stessa via Roma. L’acqua prorompente proveniente da alcuni balconi è entrata in alcune abitazioni creando anche in questo caso degli allagamenti interni alle case.

