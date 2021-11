Maltempo, ad Agrigento le cascate del Niagara. VIDEO

Agrigento - Una tromba d’aria a San Leone e diversi allagamenti hanno messo la provincia di Agrigento in ginocchio. Le forti piogge hanno provocato allagamenti a Porto Empedocle: auto quasi del tutto sommerse dall’acqua.



Gravissimi disagi pure al Villaggio Mosè di Agrigento, con diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro dopo le diverse segnalazioni. Decine le chiamate ai vigili del fuoco e gli interventi per alberi finiti in strada, cartelloni abbattuti, tombini saltati. E le previsioni per le prossime ore non lasciano ben sperare.