Trapani - Nel trapanese, a causa delle piogge intense, è crollato un ponte. Si tratta del ponte che si trova sul fiume San Bartolomeo, tra i paesi di Alcamo e di Castellammare del Golfo.

Il crollo è avvenuto quando erano circa le due di notte a causa del cedimento di uno dei piloni che lo sostengono. Il ponte si è diviso in due. Al momento del crollo stava per transitare un’automobile ma l’autista per fortuna è riuscito a frenare in tempo e a salvarsi.