Maltempo, palma cade su un'auto e la distrugge

Palermo - Il maltempo continua a fare danni in Sicilia. Tragedia sfiorata a piazza a Palermo. Una palma è caduta davanti alla Questura in piazza Vittoria. La grossa pianta è finita su un’'utilitaria Peugeot distruggendola. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona. Non ci sono feriti.