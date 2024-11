Maltempo, tromba marina a Palermo, il VIDEO

Palermo - Ancora violenti temporali a Palermo e in provincia. Sopra l’aeroporto Falcone Borsellino è stata filmata da diversi viaggiatori una tromba marina vicino alla costa. A causa del maltempo è stato dirottato a Catania il volo British Airways in arrivo da Londra Heathrow. Gli altri collegamenti sono stati regolari. Le forti piogge hanno colpito il capoluogo siciliano e le borgate di Sferracavallo e Mondello, con allagamenti segnalati in viale Regione Siciliana, nella zona di via Ugo La Malfa. Diversi gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco per alcuni automobilisti bloccati dentro le auto nelle strade sommerse dall’acqua. La Protezione civile ha diramato l'allerta arancione per temporali nella zona del messinese, allerta gialla nel resto dell’isola per le prossime 36 ore. Sono previste forti piogge e forti raffiche di vento.