Maltempo, voli dirottati, passeggeri a terra in Sicilia

Catania - Voli cancellati e altri dirottati, a causa del maltempo, a Palermo ma soprattutto a Catania. Momenti difficili, soprattutto ieri sera, quando violenti nubifragi si sono abbattuti soprattutto nella Sicilia orientale. Sono decine i voli cancellati o dirottati. Le difficoltà maggiori si sono registrate al Fontanarossa di Catania dove sono stati dirottati doversi voli su Palermo, altri su Comiso.

Una serata da dimenticare, quella di ieri, per i passeggeri diretti in Sicilia verso gli scali di Catania e Palermo. Il maltempo ha condizionato le operazioni di volo con dirottamenti verso Brindisi, Cagliari, Napoli, Lamezia e Roma ed ovviamente Comiso e Trapani. Allerta meteo che prosegue e, come da bollettino regionale, resta in vigore anche oggi.

Nella foto, Catania, bivacco notturno in aeroporto.