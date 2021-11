Maltempo, vola il tetto di una casa a Cava d'Aliga. FOTO

Scicli - Il maltempo miete i primi, consistenti danni, nel ragusano. Nel pomeriggio il tetto di una casa è stato divelto dalla furia del vento nella frazione Bruca, vicino Cava d'Aliga. Non ci sono feriti. E' accaduto in via Marte.

Un albero è stato sradicato e buttato sulla sede stradale dal ciclone che sta attraversando le campagne, a Gerrantini, lungo la vecchia provinciale Scicli-Sampieri. La strada è stata interrotta al traffico dai carabinieri e dai vigili del fuoco che stanno segando il tronco per ripristinare la sede stradale. Le auto provenienti da Scicli vengono dirottate lungo la Scicli-Pagliarelli-Cava d'Aliga.