Maltrattamenti in famiglia, arrestato 29enne comisano

Comiso - I Carabinieri di Comiso a seguito di esecuzione di Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa – Ufficio Esecuzioni Penali, hanno tratto in arresto Izzia Sergio cl.1991, residente a Comiso, celibe, bracciante agricolo, pregiudicato, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G., poiché è stato ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia commesso a Comiso dal 2014 al 2019. L’arrestato dovrà espiare una pena residua di 10 mesi e 23 giorni di reclusione.