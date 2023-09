Maltrattava la compagna, arrestato ispicese

Ispica - Nel corso della giornata odierna i militari della Stazione Carabinieri di Ispica hanno tratto in arresto, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, un 51enne del posto, separato, censurato, resosi responsabile dal periodo di giugno 2019 ad ottobre 2020 del reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo infatti aveva posto in essere atteggiamenti violenti consistiti in reiterate minacce verbali e fisiche nei confronti della compagna, ingenerandole uno stato di timore, tale da far collocare la donna in una struttura protetta. Così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa, dove espierà la pena di 2 anni di reclusione.