Maltrattava la moglie, arrestato 49enne straniero a Scicli

Scicli - I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica nella mattinata di sabato scorso hanno tratto in arresto un 49enne albanese, residente nella città barocca, coniugato, operaio ed incensurato, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La segnalazione è pervenuta agli operanti a seguito della richiesta di intervento al Nue112 da parte della figlia della coppia di coniugi, una ragazzina appena maggiorenne. La Centrale Operativa tempestivamente ha provveduto all’invio sul posto di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica che, in servizio perlustrativo sul territorio di competenza, recatasi presso l’abitazione di interesse, sita nelle campagne sciclitane, ha constatato segni evidenti della violenza che la donna aveva precedentemente subito e che hanno richiesto le cure del personale del Pronto Soccorso di Modica.

La scintilla che ha generato queste violente aggressioni da parte dell’uomo è stata la forte gelosia nei confronti della donna, la quale non poteva neanche intrattenere rapporti telefonici di carattere professionale con il suo datore di lavoro. Le minacce sono proseguite anche all’arrivo dei militari e durante l’esecuzione delle formalità di rito. L’episodio di sabato mattina è solo l’apice di un atteggiamento di sopraffazione che nell’ultimo periodo la donna ha dovuto subire da parte del convivente, che si era già reso protagonista di episodi di violenza sia verbale che fisica. A seguito di tali eventi, veniva informata l’Autorità Giudiziaria che disponeva l’arresto del soggetto e l’accompagnamento presso la casa circondariale di Ragusa.

Ancora una volta, le angherie e le violenze perpetrate all’interno delle mura domestiche sono state interrotte grazie all’intervento del personale dell’Arma di Modica, sempre attento alle problematiche afferenti ai maltrattamenti e agli episodi di stalking, fenomeni divenuti all’ordine del giorno e nei confronti dei quali vige un’attenta attività di vigilanza, al fine di stroncare questa ondata di violenza con carattere familiare.