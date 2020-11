Mamma di 21 anni muore a tre settimane dalla diagnosi

Aveva solo 21 anni ed era già madre di un bimbo di un anno. E' su tutti i quotidiani la tragica sorte toccata a Chiara Cringolo, morta alle Molinette di Torino per una polmonite bilaterale provocata dal Coronavirus, diagnosticatale il 21 ottobre dopo aver accusato un po' di tosse e qualche linea di febbre. Dopo un apparente miglioramento, venerdì il quadro clinico è precipitato. Domenica il decesso.

"Non aveva patologie, nessun problema al cuore, stava bene. Non riusciamo a capire come sia successo" afferma la madre della ragazza, Barbara, che non riesce a darsi pace per il drammatico epilogo, comunicatole al telefono da un infermiere. Dal primo tampone positivo, fattole il 20 ottobre al pronto soccorso di Ivrea, non ha piu' visto la figlia. "Siamo positivi anche noi - dice insieme al marito -, stiamo aspettando i risultati dei nuovi tamponi, se lo saranno ancora non potremo dare neanche l'ultimo saluto a nostra figlia".