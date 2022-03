Mamma e bimbo di 1 anno investiti sulle strisce, morto il piccolo

Padova - E' successo alle 15.30 di oggi, un'auto ha investito una donna che attraversava sulle strisce pedonali con il figlio di un anno nel passeggino. E' accaduto in via Plebiscito a Padova.

Da una prima ricostruzione sembra che il conducente non abbia visto in tempo i pedoni. Avrebbe tentato di frenare ma non sarebbe riuscito ad evitare lo scontro. Il bimbo è stato sbalzato dal passeggino e ha perso conoscenza. Ricoverato in gravi condizioni al pronto soccorso pediatrico di Padova, dove è morto dopo un paio d'ore. Il conducente dell'auto è illeso ma in stato di choc.