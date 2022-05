Mamma e figlio rischiano di annegare a Punta Secca: salvati

Santa Croce Camerina - Una donna sulla quarantina d’anni e il figlio, di nove, hanno rischiato di annegare questo pomeriggio a Punta Secca. I due stranieri, nonostante le condizioni di mare grosso e in assenza del servizio di salvataggio, si erano addentrati in acqua. Ma non erano più riusciti a venirne fuori a causa delle correnti che in quell’area si rivelano abbastanza infide. Le urla della donna sono state avvertite da un paio di bagnanti e dal medico Gaetano Riva, che si è accorto dell’episodio osservando per caso dalla strada. I tre si sono precipitati in acqua e sono riusciti a riportare a galla mamma e figlio.

Il medico, una volta sul bagnasciuga, ha praticato le prime manovre di soccorso, rassicurando la donna in preda al panico. La signora, che parlava un ottimo italiano, e il suo bambino – temerario nel reggerla prima dell’arrivo dei soccorsi – sono stati scortati dall’ambulanza del 118, intervenuta in un secondo tempo, all’ospedale Giovanni Paolo II per alcuni accertamenti.