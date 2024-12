Mamma sola con 5 figli in strada e al freddo senza mezzi per mangiare, a Roma per visita medica

Roma - Dall'Albania a Roma per una visita medica. Senza avere soldi per mangiare, per affittare un posto dove dormire e per altre necessità. Protagonisti di questa storia sono una mamma sola e i suoi cinque figli piccoli. Sono stati trovati in strada, al freddo, tutti insieme, nell'elegante quartiere Prati.

«Evidente stato di indigenza», si legge in un breve comunicato diffuso dal comando della polizia municipale di Roma.

Perché sono stati degli agenti della Polizia capitolina a scoprire e capire questo dramma. Non è solo una storia di turismo sanitario, è molto di più. Non si tratta di una famiglia che è costretta a spostarsi in un altro Paese, i nostro, per potersi curare. È anche una storia di estrema povertà. La mamma ha 41 anni e ha viaggiato con i suoi 5 figli, 1 maschio e 4 femmine, dall'Albania a Roma per poter accedere a una visita medica in un ospedale romano. Era il suo unico obiettivo e deve essere un problema di salute molto serio se prendi, parti senza sapere cosa mangerai e dove dormirai.

Sono stati i vigili a rimediare loro dei pasti caldi, a recuperare coperte e brandine e a ospitarli per una notte nella sede del Gruppo di via del Falco. Nel frattempo si sta cercando una sistemazione temporanea, si sono attivati i servizi sociali e si sta operando in sinergia con il contributo fondamentale di un'associazione di volontariato.