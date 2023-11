Mamme palpeggiate davanti scuola, arresto per violenza sessuale

Pachino, Siracusa - Violenza sessuale: è questa l’accusa a un 29enne originario della Tunisia, che avrebbe palpeggiato due mamme in attesa dei figli davanti a una scuola di Pachino.

Il 29enne avrebbe palpeggiato due donne straniere di fronte a una scuola, dove le vittime stavano chiacchierando in attesa dell’uscita dei rispettivi figli. Le urla delle donne avrebbero messo in fuga il 29enne, dileguatosi tra la folla dei passanti testimoni della vicenda.

Le due donne si sarebbero presentate poco dopo negli uffici del commissariato di polizia di Siracusa per presentare denuncia, fornendo un’accurata descrizione dell’aggressore. Avviate le indagini, gli agenti sono riusciti a identificare il presunto responsabile a Palagonia, in provincia di Catania, e a portarlo davanti ai magistrati della Procura con l’accusa di violenza sessuale. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha firmato l’ordine di carcerazione e disposto il trasferimento nel carcere di contrada Cavadonna a Siracusa.