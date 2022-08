Mancata precedenza, autista del bus aggredito da automobilista

Messina - Una mancata precedenza ha scatenato stamani a Messina la furia di un automobilista, sceso dal proprio veicolo per malmenare un autista dell’autobus di linea di trasporto pubblico, frantumando anche un vetro laterale del mezzo (foto). "Ancora una volta ci troviamo di fronte a atti di violenza nei confronti dei nostri operatori - denuncia il management dell'azienda -, esprimiamo la più profonda vicinanza al nostro autista, che è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, e attendiamo l’esito delle indagini della magistratura per chiarire la dinamica del gesto esecrabile e valutare ogni tutela giuridica”.

Purtroppo aggressioni del genere, per i più futili motivi, se ne verificano a decine in Sicilia. L’ultima lo scorso giugno, quando un autista a Catania chiese ad un passeggero di indossare la mascherina e per tutta risposta venne ferito alla testa. A febbraio fu un autista palermitano a restare vittima di un’aggressione, per aver chiesto ai passeggeri di non oltrepassare l'area del conducente.