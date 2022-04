Mancata precedenza e scontro, metronotte in coma

Palermo - Una mancata precedenza e poi lo scontro, violentissimo, tra due auto all’incrocio. E' la dinamica di un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 11, nel quartiere Falsomiele. Una guardia giurata della Ksm - Marcello T. di 54 anni - è adesso ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Civico, nel reparto di terapia intensiva.

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia municipale, lo scontro fra le Citroen C3 guidata dalla guardia giurata - che era sull’auto di servizio - e una Lancia Y guidata da un diciottenne, sarebbe avvenuto per un mancato rispetto di quest'ultima dello stop in viale dell'Orsa maggiore, all'incrocio con via del Capricorno. Ad avere la peggio, la guardia giurata. Per liberarlo dall’abitacolo ridotto ad un ammasso di lamiere, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Gli agenti della sezione Infortunistica hanno sequestrato le telecamere di videosorveglianza piazzate nella zona per accertare le responsabilità.