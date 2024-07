Marco Guastella, i funerali lunedì 22 luglio

Ragusa - Si terranno lunedì 22 luglio alle 15,30 nella cattedrale di San Giovanni Battista i funerali di Marco Guastella, il 25enne ragusano morto in un incidente stradale in moto in Sardegna. Marco era nipote del candidato sindaco del capoluogo, l'avvocato Riccardo Schininà.

News Correlate