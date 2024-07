Marco Guastella, Renato Zero lo ricorda in concerto

Ragusa - Lavorava al Forte Village di Pula in Sardegna il 25enne ragusano Marco Guastella morto in un incidente stradale in moto. Ieri pomeriggio in cattedrale a Ragusa sono stati celebrati i funerali. E a Forte Village, qualche giorno dopo la tragedia si è tenuto il concerto di Renato Zerpo, che ha voluto ricordare questo giovane siciliano, amante dell'arte e della cultura fotografica dedicandogli la canzone "Amico".

News Correlate