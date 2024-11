Margaret Spada, sequestrato studio del medico conosciuto su Tiktok

Lentini, Siracusa - Non sopportava il proprio naso, sin da piccolina, e per questo sognava di ridisegnare il proprio viso. Agata Margaret Spada, di Lentini, nel siracusano, è morta a 22 anni per lo shock anafilattico dovuto all'anestesia somministratole in un ambulatorio medico romano conosciuto su Tik Tok. Ora due medici, padre e figlio, sono indagati per omicidio colposo. La salma della ragazza sarà sottoposta ad autopsia per decisione della Procura di Roma.

Scrollando con il telefonino si era trovata davanti un'inserzione (cioè un contenuto pubblicitario) su Tik Tok, così aveva deciso di fissare un appuntamento, con successiva operazione al naso. Da Lentini, la sua cittadina della Sicilia, Margaret Spada era arrivata a Roma insieme al suo fidanzato, per sottoporsi all'intervento di rinoplastica. Al termine dell'operazione, però, è uscita dallo studio incosciente ed è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio, dove è arrivata in condizioni critiche.

Così è stata ricoverata d'urgenza e trasferita in rianimazione, non si è più ripresa: presto i medici sono stati costretti a dichiararne la morte cerebrale. Ha perso la vita tre giorni dopo, giovedì 7 novembre 2024.

Secondo quanto dichiarato dalla famiglia della ventiduenne, tramite l'avvocato Alessandro Vinci, la giovane era in salute: "Nessuna patologia che necessitasse terapia o malesseri costanti". A chiarire le cause della morte di Margaret Spada sarà l'autopsia, immediatamente disposta dagli inquirenti che stanno cercando di chiarire anche nello specifico a quale trattamento è stata sottoposta la ragazza e il genere di anestesia praticata, se locale o più invasiva. Potrebbe essersi trattato di un'allergia oppure di qualche sostanza somministrata che si è rivelata fatale.

Sequestrato studio del medico conosciuto su Tiktok

I carabinieri dei Nas hanno sequestrato lo studio medico del chirurgo cui Margaret Spada, la 22enne morta dopo un intervento al naso, si era rivolta dopo esserne venuta a conoscenza su TikTok. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ora gli investigatori vogliono trovare una risposta sulle circostanze che hanno portato al decesso della giovane, deceduta dopo un ricovero d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, dove era arrivata in gravissime condizioni. Due gli indagati: il titolare dell’ambulatorio privato e suo figlio.