Maria e Salvatore, i due morti nei roghi in Sicilia

Palermo - Cefalù e Trappeto si svegliano con gli occhi gonfi di lacrime per le assurde morti di Maria David, 42 anni, e Salvatore Albano di 68.

Colpita dal dolore Cefalù per la 42enne, morta per il suo grande amore per i suoi cavalli. Maria David, infatti, è stata travolta dalle fiamme mentre stava tentando di liberare i cavalli nella sua tenuta di contrada Mazzaforno. “Maria David aveva solo 42 anni – racconta incredulo il deputato regionale Ismaele La Vardera -. È morta ieri sera cercando di salvare i suoi cavalli dal fuoco. È intollerabile morire così, la Sicilia martoriata dagli incendi è stanca, la prevenzione è la via maestra basta morti, basta”. I social sono inondati da messaggi a lutto: “Maria David è morta per salvare i suoi animali – scrive un’amica -. Una vita nobile rubata da mani criminali. Siete solo assassini”.

Straziante quel che è accaduto tra Trappeto e Partinico, in contrada Pantalina. A perdere la vita Salvatore Albano, 68anni, andato in pensione nel novembre scorso. Ancora tutto da chiarire il motivo della sua morte. La cosa certa è che la sua casa era minacciata dalle fiamme. Poi avrebbe perso i sensi, si è accasciato e il suo cuore ha smesso di battere. Si è sparsa la voce che fosse morto per un attacco di panico che non ha fatto reggere il cuore. La figlia sui social però smentisce: “Sei stato lasciato solo – scrive -. Non é stato un attacco di panico come dicono i giornali. Sei morto per intossicazione. Nessun vigile del fuoco è venuto ad aiutare te e gli zii a spegnere le fiamme, nessuno. Stavi combattendo contro quell’inferno. Perdonami per tutti gli abbracci non dati”. Sul caso indagano i carabinieri.