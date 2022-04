Maria Elia, uccisa da una polmonite fulminante a 17 anni: «Non è Covid»

Perugia - Una polmonite fulminante sarebbe la causa della morte di Maria Elia, una 17enne di Balanzano deceduta all'ospedale di Perugia nei giorni scorsi. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia effettuata ieri sul corpo della giovane. La notizia dell'imprevedibile epilogo aveva scioccato le cronache locali ma non c'entrerebbe nulla con il Covid, a cui la ragazza era risultata negativa dopo essersi sottoposta a tampone appena arrivata al nosocomio: la morte sarebbe dovuto invece all'effetto combinato fra un altro virus e il batterio dello stafilococco, entrambi isolati dai sanitari.

Insieme, avrebbero innescato la grave polmonite che ha ucciso la ragazza, giunta in pronto soccorso con mal di gola, febbre e difficoltà respiratorie. I sanitari del pronto soccorso perugino ne avevano subito disposto il ricovero intubata in terapia intensiva, per la gravità delle condizioni cliniche, purtroppo col passare delle ore la situazione è degenerata fino al decesso, avvenuto domenica scorsa, a sole 36 ore dal ricovero. "Non vogliamo fiori ma la verità, solo la verità potrà rendere omaggio ai suoi sogni e al suo amore per la vita - dichiara la famiglia -, Maria stava bene, non era positiva al Coronavirus e non aveva malattie pregresse".