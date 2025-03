Maria Lucia Inghilterra colta da malore prima dell'urto? Disposta l'autopsia

Comiso - Un dubbio, atroce. Che Maria Lucia Inghilterra sia stata colta da un improvviso malore che le ha fatto perdere il controllo della sua Y 10. L'utilitaria è andata a sbattere contro un Tir rendendo vani i soccorsi della ex dipendente Inps, pensionata.

La Procura della Repubblica di Ragusa ha disposto l'autopsia sul corpo della donna e sarà proprio l'estremo esame a restituire la verità sulla sua morte. L'incidente ieri pomeriggio in via Paolo Borsellino a Comiso, non lontano dall'ospedale Regina Margherita.

La donna era molto conosciuta anche perchè moglie di un medico che ha prestato servizio all'ospedale di Vittoria.