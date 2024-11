Marilena investita e uccisa dal treno, cercava di salvare la sua cagnolina Lola

Oristano - Stava cercando di recuperare e salvare la sua amata cagnolina Lola che era fuggita nei campi quando è stata sorpresa dal treno in transito che l'ha urtata su un fianco in un impatto violentissimo uccidendola, così è morta Marilena Porcu, la donna di 49 anni vittima di un tragico episodio avvenuto nella serata di lunedì nelle campagne del comune di Aidomaggiore, in provincia di Oristano.

Secondo quanto ricostruito finora, la 49enne originaria di Borore, si trovava ai bordi dei binari per cercare di prendere la sua meticcia di taglia media a cui era molto affezionata, che era finita sulla massicciata, ma proprio in quel momento è sopraggiunto un convoglio regionale che viaggiava da Golfo Aranci a Cagliari e l‘ha investita e uccisa insieme all’animale domestico. Il corpo senza vita di Marilena Porcu è stato trovato in una cunetta al km 136 della ferrovia dove è stata sbalzata dopo essere stata toccata dal treno. Poco lontano anche la sua cagnolina morta. Inutili per lei i successivi soccorsi allertati dallo stesso macchinista che si è accorto dell'impatto e ha fermato il convoglio. Ii vigili del fuoco e gli operatori del 118 intervenuti sul posto hanno solo potuto accertare il decesso della vittima.

La tragedia è avvenuta verso le 21 quando era già buio. Secondo l’unione Sarda, alcuni familiari avrebbero riferito di una telefonata arrivata poco prima della tragedia in cui la donna diceva di essersi persa. Forse per questo si era avvicinata ai binari col cane che però a un certo punto le sarebbe sfuggito. La tragedia ha sconvolto la comunità di Borore dove la donna era conosciuta. “È una tragedia che sconvolge la nostra piccola comunità, siamo addolorati, ci stringiamo attorno ai familiari, siamo vicini al loro dolore in questo momento difficile” ha dichiarato il sindaco, esprimendo profondo cordoglio per l'accaduto. La 49enne lascia un figlio e il compagno.