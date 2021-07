Marina di Acate - Stamane è rimasto ferito in maniera seria un giovane impegnato in opere di ristrutturazione di un'abitazione privata. Vista la gravità delle ferite è stato necessario il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Garibaldi di Catania (foto). Sul posto, per gli accertamenti di rito, i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica dell'infortunio.

Notizia in aggiornamento...