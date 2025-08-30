Cronaca Marina di Ragusa, ciclista investe due donne, sono in ospedale

Ragusa – Due donne sono rimaste ferite questa mattina al lungomare Andrea Doria, nell’ultimo tratto, proprio di fronte alla Baia del Sole. Un ciclista che transitava lungo il percorso a quest’ultimo assegnato le ha investite proprio mentre le stesse, dell’apparente età di 65 e 75 anni, stavano attraversando la pista. Rovinate a terra, sono rimaste ferite. Ferito anche il ciclista. Sul posto le ambulanze del 118. Le due signore e il ciclista sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri per accertare come sono andati i fatti e stabilire la percentuale di responsabilità.

In zona si è formato un capannello di curiosi.

