Marina di Ragusa, turista muore annegato

Ragusa - Un 71enne di Siracusa è morto annegato oggi mentre prendeva il bagno nel mare di Marina di Ragusa.

Due coppie di turisti sono state tradite dal mare mosso, e si sono trovate in difficoltà al largo della spiaggia antistante il lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa. Uno di loro ha annaspato in acqua e non ce l’ha fatta, morendo annegato nonostante i tempestivi soccorsi. La vittima è un 71enne, deceduto malgrado i ripetuti tentativi di rianimazione con il massaggio cardiopolmonare. Era intervenuto in mare anche il gommone della protezione civile, ad una quindicina di metri dalla riva, dove il gruppetto annaspava tra le onde.

La vittima, un pensionato originario del Siracusano, era in vacanza con il camper assieme ad amici.