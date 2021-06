Mario muore a 14 per le conseguenze del Covid: è la vittima più giovane

Modena - Si chiamava Mario, aveva 14 anni, e le conseguenze del Covid lo hanno portato via a 90 giorni dall’infezione: è lui la più giovane vittima del virus in Italia. Originario di Sant’Egidio del Monte Albino, nel salernitano, ha lottato a lungo in ospedale dopo aver contratto una forma violenta di Coronavirus, che gli aveva causato serie lesioni interne.

L'adolescente risultava ormai negativo al tampone molecolare, ma le lesioni gli sono risultate fatali: si spento presso l’ospedale di Modena, dove viveva con la famiglia. Sebbene avesse superato l’infezione e si fosse negativizzato, non è riuscito a superare le gravi ripercussioni della malattia sugli organi del corpo.