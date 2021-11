Marito vaccinato muore in 3 mesi: i sospetti della moglie, 3 mesi dopo

Campofiorito - Angelo Guagliardo, operaio forestale, è morto a 50 anni lo scorso 9 agosto a Campofiorito. A 3 mesi di distanza la moglie, che attende un bimbo, ha presentato denuncia alla procura di Palermo per accertare le possibili responsabilità dei sanitari e l’eventuale correlazione fra le due dosi di vaccino Moderna anti Covid e la tragica fine dell'uomo, sopraggiunta nel giro di appena tre mesi. La donna, assistita dall’avvocato Antonella Musso, afferma che i malori del consorte hanno coinciso con la somministrazione del siero.

Il 16 maggio, nelle ore successive alla prima dose ricevuta, Guagliardo avverte stanchezza, mal di testa, dolori articolari, vertigini, nausea e stipsi. Tanto da dover essere ricoverato una prima volta all’ospedale di Corleone (foto). Il 26 giugno, dimagrito di 15 chili, la seconda dose. Tre giorni dopo un oculista privato riscontra un “severo ipovisu bilaterale” e gli ordina di tornare di corsa in pronto soccorso Dopo un giorno e mezzo nel corridoio del Civico, il paziente viene ricoverato in Neurologia per sospetta encefalite.

“Quarantuno giorni di degenza ospedaliera non sono bastati per arrivare a una diagnosi precisa” denuncia il legale, secondo cui non sarebbe stato valutato correttamente un valore emerso dagli esami di laboratorio e possibile spia di una trombosi in atto. Nella cartella clinica si fa riferimento ad un’infezione batterica, che avrebbe distratto l'attenzione dei medici dalla vera e tuttora ignota causa del ricovero, trascurandola. Le indagini sono condotte dai carabinieri.