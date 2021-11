Finisce con l'auto nel canale, Riccardo Rallo muore a 42 anni

Marsala - Riccardo Rallo, 42 anni ancora da compiere (foto), ha perso la vita stanotte, a Marsala, lungo la statale 115 per Mazaradel Vallo: l’auto su cui viaggiava è finita improvvisamente dentro a un canale. Non si conoscono ancora esattamente le cause dell'incidente autonomo, avvenuto all’altezza di Contrada Cuore di Gesù, nel quartiere di Terrenove Bambina.

Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco: devono capire se la vittima abbia sbandato per un colpo di sonno, annegando quindi nell'acqua; o se sia stata colta da un malore prima di finirci. Rallo era un barman molto noto nei locali di Marsala: attualmente lavorava nel bar di piazza Caprera.