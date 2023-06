Marza, ciclista investito, elisoccorso a Catania

Ispica - Stava percorrendo con la sua bici da corsa la litoranea di Marina di Marza, quando ha impattato prima nello specchietto retrovisore di un camion e poi con un’auto che proveniva dalla corsia opposta.

Potrebbe essere la “disattenzione” alla base dell’incidente che ha visto come protagonista un giovane ciclista di Pozzallo, P.S., 40 anni, che, per le ferite riportate, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Cannizzaro” di Catania.

Il 40enne, verso le 14 di oggi, era in sella alla sua bici e stava percorrendo la litoranea in direzione Pozzallo. Non si sarebbe accorto di un furgone fermo al semaforo: proprio in quel punto, al chilometro 6 della litoranea, si stanno infatti eseguendo dei lavori sulla carreggiata e il transito è consentito a fasi alterne.

Avrebbe provato prima ad evitare il furgone sbattendo contro lo specchietto retrovisore del lato guida ma poi, trovandosi praticamente al centro della strada, sarebbe stato travolto da una Alfa Giulietta che stava procedendo in direzione opposta. Impossibile per il guidatore della “Giulietta” evitare l’impatto. Il ciclista indossava il caschetto protettivo. Sul posto è giunta l’ambulanza del “118” di Pozzallo e successivamente quella medicalizzata del Pte di Rosolini. Per il grave trauma cranico riportato dal 40enne è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il malcapitato all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Ispica.