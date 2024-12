Mascalucia, incidente mortale in via Etnea. Ribaltata una Mini Cooper

Mascalucia, Catania - Un drammatico incidente stradale si è verificato questo pomeriggio in via Etnea, a Mascalucia. Una persona ha perso la vita in quello che sembrerebbe essere un incidente autonomo. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto una Mini Cooper che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata su un fianco. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto oltre il personale del 118 sono intervenute anche le forze dell'ordine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.