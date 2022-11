Maserati Levante in fiamme mentre è in marcia. Distrutta

Siracusa - Una Maserati 'Levante' è andata distrutta in seguito a un incendio in marcia, mentre transitava sulla strada Statale 124, Floridia-Siracusa. Il fatto si è verificato nella tarda mattinata di stamane, poco dopo mezzogiorno.

La Maserati viaggiava in direzione Siracusa, quando all'improvviso ha cominciato a fuoriuscire del fumo dal vano motore. Il conducente si è accorto del principio di incendio ed ha femato la vettura di fronte alla stazione di servizio dell'Eni. Scattato l'allarme il proprietario della Maserati ha chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri dopo un quarto d'ora di lavoro hanno spento il fuoco, ma non hanno evitato che il fuoco divorasse tutta la parte anteriore della 'Levante'. Secondo quanto si apprende si sarebbe trattato di un corto circuito.