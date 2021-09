Mattarella grazia Francesca Picilli, accoltellò a morte il fidanzato

Messina - Uno dei due decreti di “grazia parziale” firmati ieri dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riguarda Francesca Picilli (foto): la ragazza che nella notte tra il 4 e il 5 marzo 2012, a Sant’Agata di Militello, durante una lite, ferì al torace con un coltello a serramanico il proprio fidanzato, Benedetto Vinci. Ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo, il giovane morì dieci giorni dopo per la ferita subìta.

La donna, all’epoca 27enne, fu condannata a 10 anni e mezzo in appello per omicidio preterintenzionale, contro i 18 inflitti in primo grado: all’imputata furono riconosciute le attenuanti generiche, perché non colpì il compagno con la volontà di ucciderlo. Il capo dello Stato le ha abbonato altri 4 anni, tenendo conto del positivo comportamento della detenuta e del percorso di rieducazione che potrà affrontare ora, nei servizi sociali, con misure alternative al carcere.